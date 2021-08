Braspennincx soeverein naar finale keirintoernooi, Van Riessen gaat onderuit

Shanne Braspennincx heeft op soevereine wijze de finale bereikt van het olympische keirintoernooi. De Nederlandse won donderdag haar heat in de kwartfinales en was even later ook de sterkste in de halve finales.

In de finale strijden zes rensters om de medailles. Die race is om 10.45 uur Nederlandse tijd.

Val Van Riessen

Voor Laurine van Riessen zat het olympisch keirintoernooi er snel op donderdag. De Nederlandse raakte in de kwartfinales, met nog één ronde te gaan, in een bocht uit balans en botste tegen de Britse Katy Marchant aan.

Ze kwam hard terecht op de baan en verliet de Izu Velodrome per brancard. Van Riessen is bij kennis, maar wel op weg naar het ziekenhuis.

Van Riessen komt hard ten val in de kwartfinales: