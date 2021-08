Baanrenner Van Schip gaat als tweede naar slotonderdeel op omnium

Baanrenner Jan Willem van Schip ligt op medaillekoers op het onderdeel omnium. Na drie van de vier onderdelen staat de Nederlander tweede. Om 10.55 uur is het afsluitende nummer: de puntenkoers.

Nadat hij op de scratch, het eerste onderdeel van de dag, als derde de finish had gepasseerd, maakte Van Schip in de tempo race subliem gebruik van de situatie om nog meer punten te sprokkelen.

In de tempo race lag elke ronde een punt klaar voor degene die als eerste de finish passeerde. Renners met een ronde voorsprong op het peloton pakken 20 punten.

Briljant

Van Schip reed met onder anderen Thomas en Walls weg, twee concurrenten die hem in de scratch net voorbleven, en pakte bijna een ronde. Maar in tegenstelling tot de anderen wachtte Van Schip met de definitieve aansluiting om zodoende als eerste in de wedstrijd telkens het puntje aan de finish mee te pakken. Hij maakte op die manier de achterstand op de Brit en de Fransman goed.