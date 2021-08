Moegestreden Van Schip grijpt naast medaille op slotonderdeel omnium

De drie waren zo druk bezig elkaar af te matten, dat ze de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart over het hoofd zagen. Hij reed in de finale weg, pakte 20 punten, en kaapte het zilver weg. Viviani sprintte naar brons voor Thomas en Van Schip belandde moegestreden op de zesde plaats.

Achter de Brit streed Van Schip met Benjamin Thomas en de regerend olympisch kampioen Elia Viviani om de overige medailles. Maar telkens als de Nederlander aanzette, kreeg hij de Fransman of de Italiaan in zijn wiel.

Van Schip moest zijn meerdere erkennen in de Brit Matthew Walls, die al snel tijdens de puntenkoers een ronde pakte op de concurrentie (en daarmee 20 punten) en vanaf dat moment een gewonnen koers reed.

Baanrenner Jan Willem van Schip heeft op het onderdeel omnium net naast een medaille gegrepen. De 26-jarige Nederlander stond er na drie van de vier onderdelen nog uitstekend voor, op een tweede plaats, maar in de afsluitende puntenkoers redde hij het net niet.

Nadat hij op de scratch, het eerste onderdeel van de dag, als derde de finish had gepasseerd, maakte Van Schip in de tempo race subliem gebruik van de situatie om nog meer punten te sprokkelen.

In de temporace lag elke ronde een punt klaar voor degene die als eerste de finish passeerde. Renners met een ronde voorsprong op het peloton pakken 20 punten.

Briljant

Van Schip reed met onder anderen Thomas en Walls weg, twee concurrenten die hem in de scratch net voorbleven, en pakte bijna een ronde. Maar in tegenstelling tot de anderen wachtte Van Schip met de definitieve aansluiting om zodoende als eerste in de wedstrijd telkens het puntje aan de finish mee te pakken. Hij maakte op die manier de achterstand op de Brit en de Fransman goed.

In het derde onderdeel, de afvalkoers, reed Van Schip ook uitstekend. Op dat onderdeel valt bij elke sprint de renner af die als laatste de finish passeert. Thomas haakte als eerste af en met nog vier renners in de baan, moest Van Schip het hoofd buigen. Walls hield het iets langer vol en pakte de leiding, met vier punten voorsprong op Van Schip.