Wilde zwijnen gaan ervandoor met tas van Duitse nudist

De man gaf haar toestemming om de beelden openbaar te maken, schrijft Landauer. Dat leverde tot nu toe al bijna 10.000 likes op. Het bericht is al ruim 14.000 keer gedeeld en gaat ook viraal op Twitter.

Adele Landauer legde het tafereel vast met haar mobiele telefoon toen ze lag te zonnen bij de populaire Teufelssee in Berlijn. Op Facebook schrijft ze dat de man moest lachen toen ze hem de foto's liet zien.

Op sociale media worden driftig foto's gedeeld van een opmerkelijk incident. Er is op te zien hoe een Duitse nudist achter een familie wilde zwijnen aanrent.

Op Instagram gaf Landauer nog meer informatie over het voorval. Zo applaudisseerden de andere badgasten toen de man uiteindelijk met zijn spullen terugkwam.

Landauer schrijft verder dat het in Duitsland vrij normaal is om naakt in de natuur te zijn. Het heeft zelfs een naam: de Freikörperkultur, de vrije lichaamscultuur.

Door de coronalockdown in Duitsland is het drukker in de natuurparken en worden er vaker wilde dieren gezien. Zo werden de zwijnen die met de tas van de man ervandoor gingen al eerder bij Teufelssee gespot.