Golfster Van Dam zakt naar voorlaatste plaats, Korda slaat gat met concurrentie

Anne van Dam heeft zich in de tweede ronde van het olympisch golftoernooi niet uit de achterhoede weten op te werken. De Arnhemse (25) liep met zeven slagen boven het baangemiddelde de minste ronde van het hele veld en is gezakt naar de voorlaatste plaats in het klassement.

De eerste Nederlandse vrouw die bij de Spelen meedoet aan het golfen kwam met grootse plannen naar Tokio, maar worstelt met haar vorm. Ze staat op plaats 59, met 23 slagen meer dan leidster Nelly Korda uit de Verenigde Staten.

Korda, de jongste dochter van oud-tennisprof Petr Korda, hield donderdag flink huis op de Kasumigaseki Country Club in Saitama en heeft vier slagen voorsprong op haar concurrenten Aditi Ashok uit India en de Deensen Nanna Koerstz Madsen en Emily Kristine Pedersen.

Ronde vier op losse schroeven vanwege storm

Nog een opsteker voor Korda is dat het olympisch toernooi mogelijk wordt ingekort, omdat de zaterdagsessie op losse schroeven staat vanwege een voorspelde storm. In dat geval staat ze er met nog een ronde te gaan riant voor.

Vrijdag wordt de derde ronde afgewerkt. Titelverdedigster Inbee Park uit Zuid-Korea speelt met een gedeelde 24ste plek geen rol van betekenis meer in het algemeen klassement.