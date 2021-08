Topfavorieten Hoogland en Lavreysen sprinten eenvoudig naar halve finales

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen, de twee topfavorieten voor de olympische titel, hebben zich in Tokio eenvoudig geplaatst voor de halve finales van het individuele sprinttoernooi.

Hoogland opende dag drie van het sprinttoernooi met zijn race tegen de Maleisiër Azizulhasni Awang. Hij zette even aan, ving de versnelling van Awang simpel op en passeerde zonder problemen als eerste de finish.

In de kwartfinales, waarin het best-of-3-systeem geldt, nam Hoogland het vervolgens op tegen de Fransman Sebastien Vigier. In de eerste heat versnelde Hoogland dermate hard bij het ingaan van de laatste ronde dat Vigier het gelijk liet lopen. In de tweede heat gaf Hoogland zijn tegenstander evenmin kans: 2-0 en door naar de laatste vier.