Zeventiende olympische finale voor basketballers VS

Het gat werd gedicht en na een ruststand van 45-42 in het voordeel van de Australiërs sloegen de Amerikanen in het derde kwart toe. Met een voorsprong van zeventien punten ging de VS het laatste kwart in waarna de zege niet meer in gevaar kwam.

Kevin Durant was topscorer bij de VS met 23 punten, Devin Booker tekende voor twintig punten. De Amerikanen stuiten in de finale op Slovenië of Frankrijk, die elkaar later vandaag treffen in de halve finales. De Fransen waren eerder dit toernooi nog te sterk voor de VS.