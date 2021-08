'Openbaar Ministerie krijgt nieuwe camerabeelden Mallorca-zaak'

Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat er meer beelden beschikbaar zijn gekomen van de mishandelingszaak op Mallorca, schrijft De Telegraaf. De beelden zijn gemaakt met camera's die langs de boulevard hangen en ze worden zo snel mogelijk naar Nederland gestuurd, zegt de krant.

Gisteren werd duidelijk dat er niet één maar twee vechtpartijen zijn geweest in de nacht dat de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven kwam. De eerste mishandeling vond plaats in de buurt van een café en de tweede op de boulevard.

Van beide vechtpartijen zijn camerabeelden gemaakt en over beide incidenten hebben getuigen verklaringen afgelegd. Dit heeft volgens het OM geleid tot de verdenking van tweemaal poging tot doodslag.

Hiervoor is een eerste verdachte, een 19-jarige man uit Hilversum, gearresteerd. Bij het geweldsincident op de boulevard werd Heuvelman dus dodelijk verwond, maar de nu opgepakte verdachte zou niet degene zijn die hem tegen het hoofd heeft geschopt.

Getuigenverklaringen

Van de mishandeling op de boulevard is tot nu toe geen beeld van het moment dat Heuvelman wordt belaagd. Het slachtoffer dat wordt geschopt op de beelden die veel zijn gedeeld op internet is niet Heuvelman, maar een vriend van hem, is de conclusie van het OM op basis van Spaans recherche-onderzoek.

Als ook op de nieuwe beelden niet te zien is wie Heuvelman tegen het hoofd schopt, dan zal het OM zich naar verwachting moeten baseren op getuigenverklaringen.