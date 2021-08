Al bijna 13.000 waterschademeldingen, geen problemen verwacht met afhandeling

Nederlandse verzekeraars hebben tot nu toe bijna 13.000 schademeldingen ontvangen naar aanleiding van de overstromingen in Limburg vorige maand. De meeste claims komen uit Valkenburg aan de Geul. Hoewel het aantal meldingen is opgelopen, verwacht het Verbond van Verzekeraars geen problemen met de afhandeling en uitbetaling van de schades.

"We zien dat het bij onze leden goed gaat en dat niet-gedekte zakelijke overstromingsschade uit ruimhartigheid toch wordt vergoed door verzekeraars. We weten tot nu toe van een handvol ondernemers dat zij een beurspolis hebben afgesloten waar overstromingsschade wordt uitgesloten", zegt het Verbond van Verzekeraars.

Een beurspolis is geen typische verzekering. Volgens het Verbond wordt zo'n polis vaak afgesloten door bedrijven die grote risico's lopen, zoals recyclingbedrijven. Eerder schreef de Volkskrant dat ondernemers met een beurspolis geen vergoeding krijgen voor de waterschade.

Afwijken van de polis

Ondernemers hadden eerder nog onzekerheid over het verschil tussen een schadevergoeding voor neerslag of overstroming. Zo is neerslagschade vaak wel verzekerd en overstromingsschade niet. Maar door de extreme situatie in Limburg gaan verzekeraars soepeler om met de polisvoorwaarden en vergoeden zij nu ook overstromingsschade, zegt het Verbond.

"Uiteraard wordt alleen in deze situatie soepeler met de polissen van ondernemers omgegaan. Verzekeraars hebben de grote waterramp gezien en willen ondernemers goed bijstaan", zegt het Verbond.

Overheidsfonds

Vooralsnog betalen de verzekeraars de vergoeding voor overstromingsschade, die niet in de polis is verzekerd, zelf. Zij hopen dat voorschot van de overheid terug te krijgen. Omdat de wateroverlast in Limburg formeel tot een ramp is uitgeroepen, is de Wet tegemoetkoming bij schade in werking getreden. De overheid is dan een soort vangnet voor de schade die 'niet redelijkerwijs' verzekerbaar is.

Maar het is nog de vraag of de verzekeraars dat voorschot uit het overheidsfonds terugkrijgen. Het kan ook zijn dat ze niets terugkrijgen, volgens het Verbond. Momenteel wordt door de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) en het ministerie van Justitie en Veiligheid nog gewerkt aan de invulling van het overheidsfonds, waaruit mogelijk ook overstromingsschade zal worden vergoed.