Olympische loopbaan Martina eindigt met foute wissel, gevolgd door applaus

En dus strandde de Nederlandse mannenestafette, in tegenstelling tot de vrouwen die zich wel plaatsten voor de finale , al in de series.

Hij had zo graag nog een keer willen schitteren in een olympische finale. Maar dat was Churandy Martina bij zijn vijfde Olympische Spelen niet gegund. De 37-jarige vlaggendrager van Nederland wist als slotloper van de 4x100 meter estafette niet op tijd het stokje over te nemen van Chris Garia.

Van Gool, startloper van de Nederlandse estafette, riep zelfs op tot een applaus voor zijn collega en voorbeeld. "Ik was zes toen Churandy op zijn eerste Spelen stond. En hier is hij nog steeds. Hij is een inspiratie voor ons allemaal."

Zodoende kwam er na vijf Olympische Spelen een einde aan de olympische loopbaan van Martina, al wil hij nog zeker door tot en met de WK in Eugene in 2022. "Als ik morgen miljonair zou zijn, dan zou ik doorgaan tot Parijs", zei Martina met een blinkende lach. "Dat ben ik niet. Maar een jaar wil ik nog wel door."

De immer vrolijke sprinter uit Curaçao debuteerde op de Spelen van Athene in 2004, maar strandde toen in de series van de 100 en 200 meter.

De Spelen van Peking in 2008 betekenden de doorbraak van Martina. Namens de Nederlandse Antillen eindigde hij als vierde op de 100 meter. In de finale van de 200 meter eindigde Martina zelfs als tweede achter Usain Bolt, maar werd na protest van de Verenigde Staten achteraf gediskwalificeerd omdat hij met zijn voet op de lijn van zijn baan had gestapt.

Vier jaar later in Londen (2012) kwam Martina uit voor Nederland en bereikte hij liefst drie finales. Op de 100 meter werd hij zesde, op de 200 meter vijfde en op de 4x100 meter zesde.

In Rio de Janeiro (2016) werd hij na Bolt de enige atleet die op vier opeenvolgende Spelen de finale van de 200 meter haalde. Een vijfde finaleplaats in Tokio zat er echter niet in.

VS te traag voor finale

Overigens was Nederland niet het voornaamste slachtoffer in de series. De Verenigde Staten werden in 38,10 slechts zesde in de tweede serie en misten daardoor voor het eerst sinds 1988 de olympische finale.

Bij de laatste drie Spelen haalden de Amerikanen wel de finale, maar kwamen daarin niet aan de finish.