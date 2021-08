Van Duijn eindigt als tiende in torenfinale, 14-jarige Chinese superieur naar goud

Schoonspringster Celine van Duijn is in de olympische finale op toren op de tiende plaats geëindigd. Haar score van 287.70 punten was de minste score die de Amersfoortse deze week neerzette.

Van Duijn had in de voorgaande ronden stabiel gesprongen, maar in de finale lukte haar dat niet. Haar eerste twee sprongen leverden haar vijftien punten minder op. De 28-jarige Van Duijn herpakte zich wel, maar bleef tiende.