Vetter mag blijven dromen van olympisch goud na prima prestatie bij verspringen

In haar derde poging kwam Vetter zelfs nog vijf centimeter verder en voerde zo de druk op Thiam, die op dit onderdeel op papier zou moeten inlopen, flink op. De Belgische bezweek niet, kwam in haar laatste poging tot 6.60 meter en maakte het verschil met Vetter in het klassement vrijwel goed.

Meerkampster Anouk Vetter ligt nog altijd op koers voor een olympische medaille. Na een puike prestatie bij het verspringen gaat ze nog altijd aan de leiding in Tokio, al is het verschil met titelverdedigster Nafissatou Thiam slechts vier punten.

Nadine Broersen ging niet meer van start voor de tweede dag. Ze had met haar beste onderdelen nog voor de boeg zicht op een plek in de toptien, maar kampt met fysiek ongemak.

Bij de wereldkampioenschappen in Qatar in 2019 gooide Vetter vlak voor de afsluitende 800 meter het stokje erbij neer. Een ingrijpende beslissing, want twee rondjes van 400 meter in de Golfstaat was genoeg geweest voor olympische kwalificatie en de A-status als topsporter. Maar Vetter kon niet meer. Of beter, wilde niet meer.

Na afloop stond ze de media opvallend openhartig te woord: de meerkamp was een worsteling geworden, de druk was te hoog, het plezier was weg. Noem het een burnout, al verzet ze zich zelf tegen die term.

Vetter zocht de anonimiteit, ging surfen in Sri Lanka, maakte vrienden die geen idee hadden wie ze was. Langzaam maar zeker kwam de zin terug.

Twee jaar later verrast ze vriend en vijand, inclusief zichzelf, bij de Olympische Spelen in Tokio. Na de eerste dag prijkte haar naam zelfs bovenaan de tussenstand. "Ojee. Wat doet mijn naam daar?", was haar spontane reactie na de eerste dag. En vervolgens met enige zelfspot: "Daar komen die verwachtingen...".

