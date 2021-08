Meerkampstrijd nadert apotheose in Tokio: Vetter koerst af op zilver, Oosterwegel brons

Anouk Vetter tijdens het speerwerpen. - Reuters

De strijd om de medailles in de olympische zevenkamp krijgt een razend spannende ontknoping. Met alleen de 800 meter (vanmiddag om 14.30 uur) nog te gaan, heeft Anouk Vetter op de tweede plaats een kleine achterstand op klassementsleidster Nafissatou Thiam. Ook Emma Oosterwegel is nog in de race om de medailles. Zij staat slechts één punt van nummer drie Kendell Williams, maar moet ook nog rekening houden met de Belgische Noor Vidts. Nadine Broersen ging niet meer van start op de tweede dag. Ze had met haar beste onderdelen nog voor de boeg zicht op een plek in de toptien, maar kampt met fysiek ongemak.

Thiam overtreft verwachtingen met speer Bij het speerwerpen, het voorlaatste onderdeel van de zevenkamp, legde Thiam de lat hoog: in haar tweede poging gooide ze 54,68 meter, haar beste seizoensprestatie. Aangezien de Belgische maandenlang kampte met een elleboogblessure overtrof ze daarmee de verwachtingen. Vetter kwam in de tweede groep in haar eerste poging meteen tot 51,20 meter. Die afstand wist ze echter niet te overtreffen, waardoor zilver het hoogst haalbare lijkt op de 800 meter.

Vetter levert eerste plaats in bij speerwerpen, Oosterwegel rukt op - NOS

Emma Oosterwegel verschafte zichzelf met een speerworp van 54,60 meter uitzicht op het brons. Door die afstand, een persoonlijk record, gaat ze als nummer vier naar de 800 meter. Haar achterstand op de Amerikaanse nummer drie Kendell Williams is met een luttel punt verwaarloosbaar. Een dubbele strijd der Lage Landen is evenmin denkbeeldig: achter Oosterwegel staat de tweede Belgische Noor Vidts en die is op papier de snelste op de 800 meter.

Vetter springt ver, Thiam verder In de vroege ochtend in Tokio had Vetter nog haar leidende positie met een puike prestatie bij het verspringen met succes verdedigd. Na een eerste ongeldige poging kwam Vetter bij haar tweede sprong al tot 6.42 meter, verder dan ze ooit sprong tijdens een meerkamp en slechts 7 centimeter verwijderd van haar persoonlijk record. In haar derde poging kwam Vetter zelfs nog vijf centimeter verder en voerde zo de druk op Thiam, die op dit onderdeel op papier zou moeten inlopen, flink op. De Belgische bezweek niet, kwam in haar laatste poging tot 6.60 meter en maakte de achterstand op Vetter in het klassement vrijwel goed.

Spanning stijgt in zevenkamp: Vetter en Thiam bijna gelijk na verspringen - NOS

De beslissing valt hoe dan ook op de afsluitende 800 meter en dat belooft een bloedstollende apotheose te worden. Thiam heeft op dat onderdeel een iets scherper persoonlijk record (2.15,24 om 2.17,71). Dit seizoen kwam Vetter bij de meerkamp van Götzis tot 2.22,33. Thiam liep dit seizoen nog geen 800 meter. De laatste 800 meter van de Belgische was bij het WK in Doha in 2019. Op weg naar de wereldtitel liep ze toen 2.18,93. Bekijk in de tabel een overzicht van de topvijf na zes onderdelen en de persoonlijke records op de 800 meter.

Dat Vetter op de 800 meter in Tokio zeker lijkt van zilver en zelfs nog kans maakt op goud is bijzonder. Bij de wereldkampioenschappen in Qatar in 2019, waar Thiam wereldkampioen werd, gooide Vetter vlak voor de afsluitende 800 meter nog het stokje erbij neer. Een ingrijpende beslissing, want twee rondjes van 400 meter in de Golfstaat was genoeg geweest voor olympische kwalificatie en de A-status als topsporter. Maar Vetter kon niet meer. Of beter, wilde niet meer.

Dat Nafissatou Thiam haar titel überhaupt kan verdedigen hing aan een zijden draad. Belgische media weten namelijk dat Roger Lespagnard, de coach van Thiam, op de ochtend van de tweede dag van de meerkamp de toegang tot het stadion is geweigerd vanwege een positieve coronatest. Een PCR-test zou later echter een negatief resultaat hebben opgeleverd.