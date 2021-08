Loods met foodtrucks in Amsterdam-Sloterdijk brandt volledig uit

In Amsterdam-West is rond middernacht een grote brand in een loods van duizend vierkante meter ontstaan. In de loods stonden onder meer foodtrucks opgeslagen. Rond 04.00 uur was de brand onder controle.

Volgens de brandweer was het pand op een bedrijventerrein bij Sloterdijk niet meer te redden. "De focus ligt nu op het behouden van de omliggende panden", aldus een woordvoerder tegen de Amsterdamse zender AT5, tijdens de bluswerkzaamheden.