Estafettevrouwen ondanks lastige wissel naar finale 4x100 meter: 'Gelukkig nog een kans'

Wat er precies mis ging bij de eerste wissel, wilde Schippers wel toelichten. "Normaal wisselen wij op het rechte stuk. Maar op deze baan is de bocht wat langer en daardoor was ik een split second te vroeg. En toen moest ik vol in de remmen. Maar daarna ben ik volle bak gegaan."

Met de vijfde plaats leek de finale uit zicht, maar de 42,81 was toch genoeg om zich te plaatsen voor de finale op basis van tijd. "We maakten het onszelf onnodig spannend", zei de opgeluchte startloopster Visser. "Maar dit is natuurlijk supermooi."

Bovendien kreeg het kwartet eerder een teleurstelling te verwerken met de afzegging van de geblesseerde Jamile Samuel . Ook Schippers is verre van fit, zo bleek uit haar teleurstellende uitschakeling in de halve finales van de 200 meter.

Of Samuel, die kampt met een lichte hamstringblessure mogelijk in de finale alsnog in actie kan komen, konden de vier niet zeggen. "Het is sowieso aan haar", verwoordde Schippers de twijfel.

"We gaan kijken hoe fit Jamile is. Maar ik denk dat de kans groot is dat we met dit kwartet zullen lopen. Dat is misschien ook beter, want nu kunnen we de puntjes nog op de i zetten. Gelukkig krijgen we nog een kans."