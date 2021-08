Herstelbetalingen Australië voor Aboriginal-kinderen die bij familie zijn weggehaald

Aboriginals en bewoners van de Straat Torres-eilanden die als kind zijn weggehaald bij hun familie krijgen een compensatie van 75.000 Australische dollar (47.000 euro) per persoon. De Australische overheid heeft in totaal 237 miljoen euro uitgetrokken voor herstelbetalingen aan de slachtoffers. Bijna 25 jaar geleden werd er al een rapport uitgebracht waarin de Australische overheid werd aangespoord met compensatie te komen.

De slachtoffers behoren tot de zogenoemde 'gestolen generaties'. Ongeveer 100.000 kinderen werden tussen 1910 en 1970 door de overheid, welzijnsorganisaties en de kerk bij hun familie weggehaald en ondergebracht bij witte gezinnen, zodat ze zouden assimileren. In 2008 bood de Australische regering daar excuses voor aan. Er werd wel geld vrijgemaakt voor hulpprogramma's, maar tot een compensatie kwam het niet.

Economisch plan

De compensatie is bedoeld voor slachtoffers die nu nog in leven zijn, nabestaanden komen niet in aanmerking. Onderdeel van de compensatie is ook dat de slachtoffers hun verhaal vertrouwelijk kwijt kunnen bij een overheidsfunctionaris. Ook kunnen ze in een gesprek of op schrift persoonlijk excuses aangeboden krijgen.

De Australische regering maakt meer geld vrij om de positie van inheemse inwoners in de samenleving te verbeteren. De sociaaleconomische status van velen van hen is slecht. In totaal gaat het om een bedrag van 1 miljard Australische dollar. Zo gaat er 250 miljoen dollar naar gezondheidsorganisaties voor Aboriginals en wordt er 75 miljoen geïnvesteerd in middelbare scholing op afgelegen locaties.

Massagraven

In andere landen vonden vergelijkbare praktijken plaats. In Canada werden inheemse kinderen in de negentiende en twintigste eeuw massaal uit huis geplaatst en naar kostscholen gestuurd. Daar moesten ze hun taal en cultuur achter zich laten. Recent zijn bij verschillende van die kostscholen massagraven ontdekt met daarin inheemse kinderen.

De vondsten leidden tot veel verontwaardiging in Canada. Ook in Amerika komt een onderzoek. Dat land had een vergelijkbaar systeem van kostscholen voor inheemse kinderen.