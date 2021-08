Weertman zevende in open water Tokio: 'Raceplan paste niet bij wedstrijd'

De ene olympische zwemmarathon is de andere niet. Ferry Weertman, de glorieuze winnaar van Rio 2016, weet daar alles van. In het warme water van de Odaiba Marine Park kwam de titelverdediger in Tokio geen moment in de wedstrijd voor.

"Ik wist dat ik hem niet zo ver kon laten lopen. Tijdens de wedstrijd was ik me al bewust van het gat dat hij had geslagen. Maar zo vroeg in de race alles op alles zetten te zetten om naar hem toe te zwemmen, is ook niet alles."

"Met dat scenario had ik geen rekening gehouden", gebood de eerlijkheid Weertman te bekennen. In de eerste fase van de wedstrijd, toen hij de Duitser nog in het vizier had, hinkte hij op twee gedachten.

Ondanks een watertemperatuur van 29,3 graden werd de race vanaf het startschot hard gemaakt door wereldkampioen Wellbrock. De Duitser, in Maagdenburg trainingsgenoot van Sharon van Rouwendaal, zwom de gehele wedstrijd aan kop en tikte in de baai van Tokio in 1.48.33 als eerste aan, voor de Hongaar Kristof Rasovszky en Gregorio Paltrinieri uit Italië.

"Ik had vooraf een goed raceplan, maar dat paste niet bij het wedstrijdverloop", verduidelijkte Weertman, die na afloop zijn tranen de vrije loop liet. "Het is heel vervelend wanneer je niet kunt doen waarvoor je zo hard hebt getraind."

Weertmans voorbereiding op de loodzware omstandigheden was, naar eigen zeggen, 'supergoed' geweest. Toch slaagde hij er niet in zich in de strijd om de pegels te mengen.

Tussen 2,9 en 3,8 kilometer klom hij op van de 21e naar de elfde plaats. Hij wist evenwel dat hij bezig was met een kansloze missie toen hij daarop de aansluiting met een achtervolgende groep verloor en vier ronden moederziel alleen door de baai zwom. "Had ik daar kunnen aanhaken, dan had ik in ieder geval hoger geëindigd dan deze zevende plaats. Wanneer je enorm je best doet en je komt geen meter dichterbij, is dat mentaal heel pittig."

Nooit eerder gebeurd

Meedoen om de ereplaatsen had er geen moment ingezeten, zo gaf Weertman ruiterlijk toe. Daarvoor was Wellbrock eenvoudigweg vele maten te groot geweest.

"Ik had nooit verwacht dat Wellbrock onder deze omstandigheden zou losbreken van de rest van het deelnemersveld. Dat is nooit eerder gebeurd. Tien kilometer alleen op kop zwemmen, dat doet niemand." Dat Wellbrock daar wel toe in staat bleek, kon volgens Weertman maar één ding betekenen. "Hij is van de buitencategorie."