Weertman kansloos ten onder in open water Tokio met zevende plaats

De ene olympische zwemmarathon is de andere niet. Ferry Weertman, de glorieuze winnaar van Rio 2016, weet daar alles van. In het warme water van de Odaiba Marine Park kwam de titelverdediger tijdens de editie van Tokio 2020 geen moment in de wedstrijd voor.

Weertman zwom de gehele wedstrijd achter de feiten aan en finishte kansloos als zevende, op 2.57 minuten van de superieure Duitse winnaar Florian Wellbrock.

Weertman (29) vertolkte in Japan van start tot finish de rol van figurant. Bijna tien kilometer lang zat er een verschil van rond de minuut tussen Weertman en de kop van de wedstrijd.

De race werd vanaf het startschot hard gemaakt door regerend wereldkampioen Wellbrock. De Duitser, in Maagdenburg trainingsgenoot van Sharon van Rouwendaal, zwom de gehele wedstrijd aan kop en tikte in de baai van Tokio aan in 1.48.33 als eerste aan, voor de Hongaar Kristof Rasovszky en Gregorio Paltrinieri uit Italië.

