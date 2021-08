Turkse influencer vervolgd om 'verheerlijken seksspeeltjes' in Amsterdam

Een foto met seksspeeltjes gemaakt in het Sexmuseum in Amsterdam levert een Turkse influencer mogelijk een celstraf op. De 23-jarige Merve Taskin plaatste de foto begin vorig jaar op Instagram. Binnenkort moet ze voor een Turkse rechtbank verschijnen.

Taskin is met een half miljoen volgers een bekende influencer in haar thuisland. Om haar verjaardag te vieren kwam ze begin vorig jaar naar Amsterdam, waar ze onder meer het Sexmuseum op het Damrak bezocht. Aan het Parool vertelt ze dat ze een paar maanden na haar tripje naar Amsterdam werd opgepakt in Istanbul.

Onzedelijk materiaal

"Ik heb toen een verklaring afgelegd bij de politie. Ik dacht dat het voorbij was, maar maanden later ben ik weer opgepakt. Dit was tijdens mijn zomervakantie in Çanakkale, toen ik een hotel zat. Ik heb toen een nacht vastgezeten en ik heb toen de aanklager uitleg gegeven over de posts. Hij zei toen dat ik vrij was."

Taskin zegt deze week een sms van de Turkse politie te hebben gekregen, waarin staat dat ze op 26 oktober in de rechtbank moet verschijnen. De inmiddels 23-jarige influencer wordt vervolgd voor het promoten van onzedelijk materiaal, zo blijkt. Daarop staat in Turkije een straf van zes maanden tot twee jaar.

De bewuste foto is inmiddels niet meer op Instagram te vinden en Taskin heeft nog meer berichten en foto's verwijderd van haar accounts. "Ik wil niet de gevangenis in voor een foto die ik deelde in het Sexmuseum in Amsterdam", aldus de influencer tegen de krant.

'Turkse aangelegenheid'

"Het is zeker mogelijk dat de Turkse regering met deze zaak een voorbeeld wil stellen", zegt NOS-correspondent Mitra Nazar over de vervolging van de influencer. "Je moet altijd op je hoede zijn op sociale media in Turkije."

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat de kwestie een Turkse aangelegenheid is, en dat Nederland zich niet wil bemoeien met de rechtsgang in een ander land.

"In het algemeen hecht Nederland veel waarde aan vrijheid van meningsuiting en aan de persvrijheid, ook op sociale media", benadrukt het ministerie.