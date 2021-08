Wonder van Geldrop: 'Mariaverschijning' in aandenken voor overleden schoonzus

Een man in Geldrop heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Toen hij een stuk hout ging bewerken, kwam er volgens hem een beeltenis van Maria tevoorschijn.

Hobbyhoutbewerker Harm Ronde was in zijn werkplaats bezig met een aandenken voor zijn schoonzus, die onlangs aan kanker is overleden. Toen hij een stuk hout doormidden zaagde, verscheen in het hout een opvallende vorm.

"Een heel bijzondere vondst. Ik wilde iets in het hout gaan graveren en heb het vlak gemaakt met een schaaf. En toen ik het verder wilde gaan bewerken, zag ik plotseling een afbeelding van een Madonna of een Mariabeeld", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Je ziet ook mooi de lijnen van het hout in een jurk."

Volgens de houtbewerker is er aan de andere kant van het stuk hout ook iets bijzonders te zien: