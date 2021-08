Ajax klaar voor Johan Cruijff Schaal: ruime overwinning op Leeds United (4-0)

Ajax heeft in aanloop naar de Johan Cruijff Schaal van zaterdag de oefenwedstrijd tegen Leeds United in zijn voordeel beslist. De nummer negen van de Premier League van vorig seizoen werd op een 4-0 nederlaag getrakteerd.

Na nog geen twee minuten spelen strafte Davy Klaassen een fout van verdediger Luke Ayling af. De van Feyenoord overgenomen Steven Berghuis, die in de basis begon, schoot later via een Leeds-been net naast.

De 2-0 viel door de as van het veld uit een combinatie van de ingeschoven Perr Schuurs en Dusan Tadic. Schuurs rondde af en daarmee was de koek in de eerste helft nog niet op. Ryan Gravenberch schoot vlak voor de pauze van afstand raak.