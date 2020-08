Regisseur Nikolai van der Heyde (Help, de dokter verzuipt!) overleden

In Laren is de Nederlandse cineast Nikolai van der Heyde overleden. Dat heeft zijn familie via de omroep KRO-NCRV bekendgemaakt. Van der Heyde vestigde in 1974 zijn naam met de film Help, de dokter verzuipt, naar de populaire gelijknamige streekroman van Toon Kortooms.

Na afronding van zijn opleiding aan de Filmacademie richtte Van der Heyde in 1963, samen met onder anderen medestudenten Pim de la Parra en Wim Verstappen, het filmtijdschrift Skoop op. Het magazine, bedoeld om de gevestigde filmwereld op te schudden, was spraakmakend. Films van gevestigde regisseurs als Bert Haanstra werden neergesabeld.

Enkele jaren later maakte Van der Heyde, met financiële hulp van biermagnaat Freddy Heineken, zijn eerste lange speelfilm, Een ochtend van zes weken. De film werd goed ontvangen, maar trok weinig publiek.