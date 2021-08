Bosbranden Zuidoost-Europa houden aan, Nederland helpt blussen in Albanië

"Het heeft de hele nacht gebrand", zei een inwoner van de kustplaats Rovies tegen de Griekse zender Skai TV. "We hebben onze huizen en huisdieren achtergelaten." Volgens lokale media zijn meerdere huizen op het eiland in de as gelegd.

Zo evacueerde de kustwacht vanmiddag zo'n negentig mensen vanaf het strand van het eiland Evia, dat met twee bruggen is verbonden aan het vasteland. Ze waren gevlucht voor het vuur, dat in de dennenbossen op het eiland snel om zich heen greep.

In Griekenland zijn de afgelopen 24 uur 118 branden uitgebroken, die nog lang niet allemaal zijn geblust. De onderminister van burgerbescherming, Nikos Hardalias, waarschuwde dat de situatie de komende dagen misschien nog verergert. "Volgens onze dreigingsmodellen wordt morgen een lastige dag", zei hij in een persconferentie. "Het moeilijkste deel ligt nog voor ons."

Ook in het westen en zuiden van het schiereiland Peloponnesos woeden nog branden, onder meer in de buurt van het oude stadje Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen. Inwoners van aangrenzende gemeenten zijn uit voorzorg geëvacueerd.

In 2007 werd Olympia ook al getroffen door bosbranden. Delen van het historische deel van de stad raakten toen zwaar beschadigd. De ruïnes van Olympia, onder meer overblijfselen van tempels en sportaccommodaties, zijn werelderfgoed. Iedere vier jaar wordt de olympische vlam er aangestoken, voorafgaand aan de Olympische Spelen.

Hittegolf

De bosbranden houden Zuidoost-Europa al dagen in hun greep. Het gebied wordt geteisterd door een lang aanhoudende hittegolf, met temperaturen tot wel 45 graden. In Griekenland gaat het om de hevigste hittegolf in drie decennia.

Ook natuurgebieden in Turkije, Italië en enkele Balkanlanden staan in brand. In Albanië is tot nu toe één dode gevallen, zeggen de autoriteiten. Het slachtoffer had te veel rook ingeademd.

Elektriciteitscentrale

In Turkije zijn als gevolg van de branden zeker acht mensen om het leven gekomen. De meeste branden daar zijn nu onder controle, hoewel vandaag ook weer nieuwe vuurhaarden zijn ontstaan.

Zo sloeg een natuurbrand vandaag over op een kolencentrale in de stad Milas in het zuidwesten van Turkije, tweette de burgemeester: