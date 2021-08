Forbes: zangeres Rihanna officieel miljardair

Popster Rihanna is volgens zakenblad Forbes de rijkste vrouw in de muziekwereld. Haar vermogen wordt geschat op 1,7 miljard dollar (1,44 miljard euro). Ze heeft haar rijkdommen overigens niet alleen met zingen verdiend.

De zangeres van hits als Umbrella en Love The Way You Lie is de op een na rijkste vrouwelijke entertainer ter wereld. Ze moet alleen Oprah Winfrey nog boven haar dulden. Die heeft een geschat vermogen van 2,7 miljard dollar (2,28 miljard euro)

Volgens het zakenblad verdiende de zangeres, die oorspronkelijk van Barbados komt, zo'n 1,4 miljard dollar (1,18 miljard euro) omdat ze de helft van de aandelen van cosmeticalijn Fenty Beauty in handen heeft.

Vijftig tinten

De cosmeticalijn staat bekend om make-up in meer dan vijftig tinten, afgestemd op veel verschillende huidskleuren. Dat was zeldzaam in 2017, toen het bedrijf van start ging. Daarmee is het bedrijf in die branche een voorloper op het gebied van diversiteit.

De rest van haar geld verdiende de beroemdheid met zingen, acteren en aandelen in het lingeriebedrijf Savage x Fenty, zegt Forbes.