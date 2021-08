De olympische nacht: wie breekt het medaillerecord namens Nederland?

Op dag 13 van de Olympische Spelen in Tokio is het de vraag wie voor de olympische equipe de 26ste medaille in de wacht sleept en daarmee het record van de Spelen van Sydney in 2000 (25 medailles) breekt.

De teller staat officieel op 23 plakken, maar daar zijn de medailles van Nouchka Fontijn (die door haar plaats in de halve finales verzekerd is van een medaille) en de hockeysters (die zich hebben geplaatst voor de finale) nog niet bij opgeteld.

Japans water

De eerste kans is voor Ferry Weertman, die in de wateren rondom Tokio zijn olympische titel op de 10 kilometer verdedigt. Hij begint al om 23.30 uur (woensdagavond Nederlandse tijd).

Ook schoonspringster Celine van Duijn waant zich in het Japanse water, maar dan in het zwembad. Van Duijn hoopt zich in de halve finale (3.00 uur) te plaatsen voor de finale van de 10 meter toren later op de dag.