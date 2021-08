Slapend stel in auto opgepakt na 24 keer tanken zonder te betalen

De politie heeft vanochtend in Etten-Leur een man en een vrouw uit Polen aangehouden, omdat ze ervan worden verdacht dat ze 24 keer met hun auto hebben getankt zonder te betalen.

Volgens de politie werden de 32-jarige man en 28-jarige vrouw gevonden in een auto die al enkele dagen op een plein in Etten-Leur geparkeerd stond. Uit registraties in politiecomputers bleek dat met de wagen 24 keer was getankt zonder daarvoor te betalen.

Agenten vonden de twee slapend in de auto. "Nadat agenten hen wakker hadden gemaakt, vertelden ze in gebrekkig Engels dat ze dakloos waren", zegt de politie. Het paspoort van de man lag volgens hem als onderpand bij een garage waar zijn autoband werd gerepareerd. "Hij werd emotioneel en gaf direct toe dat hij enkele keren getankt had zonder te betalen."

De vrouw was, zo blijkt uit onderzoek, hierbij in elk geval één keer aanwezig. Na overleg met de officier van justitie werd besloten om beide personen aan te houden. Ze zitten nu vast, meldt Omroep Brabant.

De auto waarin ze werden gevonden was een blauwe Chevrolet met een Pools kenteken. De recherche is een onderzoek begonnen en zal hierbij ook camerabeelden bekijken.