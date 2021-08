Vriezer slachterij redding aangetaste historische bladmuziek in Valkenburg

Ruim 61.000 partituren van een muziekvereniging in Valkenburg die door de wateroverlast nat waren geworden, lijken gered. De vereniging kreeg het advies om ze in te vriezen en dat lijkt te werken.

Twaalf kasten vol bladmuziek kwamen onder water te staan toen het repetitielokaal van de muziekvereniging het Koninklijk Walram's Genootschap in Valkenburg werd getroffen door het hoge water. "De honderd jaar oude stukken waren kletsnat geworden", vertelt muziekarchivaris Evelyn Dirix aan 1Limburg. "De mappen waren niet meer van elkaar los te krijgen. Sommige partituren zaten zelfs onder de modder."

Dirix probeerde de schade te relativeren, met de problemen bij horeca en getroffen particulieren in het achterhoofd. Toch deed het pijn. "De originele muziekpapieren vertellen het verhaal over hoe de harmonie gegroeid is, dat is toch heel goed om te behouden", zegt Dirix.

De eerste resultaten lijken volgens restaurateur Saskia Hendriks hoopvol: