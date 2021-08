Zorgen onder Wit-Russen in Nederland: 'Ik voel mij onveilig'

Ook buiten hun geboorteland blijken Wit-Russen niet altijd veilig voor het regime van president Loekasjenko. De ontwikkelingen van afgelopen jaar, met als meest recente gebeurtenis de dood van activist Vitali Sjisjov in Kiev, baart Wit-Russen in Nederland zorgen. "Ik voel mij niet meer veilig", zegt activist Ilja Sjtsjerbitski tegen de NOS.

Sjisjov werd gisteren dood aangetroffen in een park in de Oekraïense hoofdstad, zijn lichaam hing aan een boom. Hij leidde het Belarusian House, een organisatie die Wit-Russen helpt die naar Oekraïne zijn gevlucht. Over de toedracht van z'n dood is nog niets bekend. Een van de scenario's waaraan wordt gedacht is moord, die moet lijken op zelfmoord. Er zouden namelijk geen aanwijzingen zijn dat Sjisjov suïcidale gedachten had.

"Het regime is het afgelopen jaar repressiever geworden, maar ook daarvoor zag je al dat activisten onder verdachte omstandigheden om het leven kwamen", zegt Wit-Rusland-deskundige en NOS-buitenlandredacteur Franka Hummels. "De oppositie trok hun dood toen ook in twijfel. Er waren in die gevallen ook weinig aanwijzingen voor zelfmoordgedachten of dat mensen ongelukkig waren."

Hummels: "De politie in Kiev gaat in het geval van Sjisjov niet meteen uit van zelfmoord. Of het een gewone moord is, of een moord die door het regime is opgezet als zelfmoord, is niet onaannemelijk. Het is niet ondenkbaar dat ze dat hebben gedaan. Daarmee geven ze een heel duidelijk signaal af aan Wit-Russen in het buitenland: het maakt niet uit waar je woont, het regime zal er alles aan doen om je in het gareel te houden."