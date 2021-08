Vitesse-trainer Letsch debuteert Europees: 'Moet niet bij twee duels blijven'

Letsch hoopt met Vitesse wat langer Europees te spelen dan twee duels - NOS

"We hebben hier een jaar lang voor gestreden. Nu moeten we ervoor zorgen dat het niet bij slechts twee wedstrijden blijft...", kijkt Vitesse-trainer Thomas Letsch vooruit naar de rentree van de Arnhemmers op het Europese podium. Donderdagavond krijgt Vitesse in de derde voorronde van de nieuwe Conference League het Ierse Dundalk FC op bezoek. Drie jaar geleden was het na de derde voorronde van de Europa League - FC Basel was twee keer met 1-0 te sterk - alweer afgelopen met de internationale aspiraties van de club. Letsch zegt er alle vertrouwen in te hebben dat in ieder geval de play-offs, waarin Anderlecht of FC Laçi wacht, gehaald gaan worden. "Maar vergis je niet, Dundalk is een lastige tegenstander", waarschuwt de Duitse oefenmeester voor de nummer zeven van de Ierse Premier League. "Dundalk zit midden in het seizoen en heeft al twintig competitieduels gespeeld. En sinds de trainerswissel hebben ze slechts één duel verloren." Eén nederlaag Vinny Perth, die een klein jaar geleden zijn congé kreeg nadat Dundalk in de voorronde van de Champions League was uitgeschakeld, keerde half juni terug bij 'The Railwaymen' en van de tien wedstrijden onder diens leiding ging sindsdien alleen de uitbeurt in de competitie tegen koplopers Shamrock Rovers met 3-1 verloren. Voor de 52-jarige Letsch wordt het zijn eerste Europese wedstrijd als hoofdtrainer. Minder opmerkelijk is dat dat ook geldt voor zijn over het algemeen jonge selectie, met Danilho Doekhi als meest in het oog springende exponent.

Danilho Doekhi in het oefenduel met VfL Bochum - AFP

De eind juni 23 jaar geworden verdediger heeft de aanvoerdersband overgenomen van de naar Ajax vertrokken routinier Remko Pasveer. "Een mooi gevoel om aanvoerder te zijn. 23 is redelijk jong, maar dit is wel al mijn vierde seizoen bij Vitesse. Ik voel mij daarom niet zo heel jong meer in het team. Het is een mooie, nieuwe stap in mijn ontwikkeling." Doekhi, die vorig seizoen ook al reservecaptain was, heeft inmiddels bijna honderd wedstrijden in het Vitesse-shirt afgewerkt. En dat is aan zijn spel te merken ook. "Toen ik hier binnenkwam, had ik nog geen ervaring op eredivisieniveau. Ik heb redelijk snel een basisplaats veroverd en heb elk jaar meer ervaring opgedaan. Je wordt beter en slimmer in dingen. Je merkt dat je situaties makkelijker gaat lezen." Bazoer in basis Hij zal in het centrum van de verdediging Riechedly Bazoer aan zijn zijde weten tegen Dundalk. Een van de uitblinkers van het voorbije seizoen aast weliswaar op een vertrek - want een stapje hogerop - maar Letsch zal, anders dan in de voorbereiding, niet schromen van zijn diensten gebruik te maken, zolang de zesvoudig international nog in Arnhem vertoeft.

Vitesse speelt donderdag om 19.00 uur in eigen huis het heenduel met Dundalk FC in de derde voorronde van de Conference League. Volgende week donderdag is de return in Ierland. De wedstrijd in Arnhem is te volgen via een liveblog op NOS.nl, de NOS-app en Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. De samenvatting is te zien in het late Journaal.