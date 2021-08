Eerste XL-vaccinatielocaties sluiten hun deuren, GGD gaat kleinschaliger prikken

Meerdere XL-locaties waar coronaprikken worden gezet, sluiten deze maand hun deuren. Onder meer de megalocaties in Amersfoort, Houten en de Utrechtse Jaarbeurs gaan dicht. In de Van Nelle Fabriek in Rotterdam werden vorige week al de laatste prikken gezet.

Volgens de GGD's zijn de megalocaties niet meer nodig, nu zo'n 8,7 miljoen mensen volledig en 3,6 miljoen anderen gedeeltelijk zijn gevaccineerd. Voor de bijna 3 miljoen Nederlanders die nog geen prik hebben gehad maar dat wel willen, worden kleinere vaccinatielocaties opgetuigd. In onder meer Zaanstreek-Waterland, Zuid-Holland-Zuid en IJsselland gaan ook mobiele prikbussen rijden.

Zonder afspraak

Ook de GGD Utrecht gaat gerichter inenten. In die regio zijn sinds januari 1,3 miljoen prikken gezet, waarvan 145.000 op de XL-locatie in Houten. Die locatie gaat na vandaag dicht, iets voor 20.00 uur vanavond wordt daar de laatste prik gezet.

In de regio Utrecht zijn nu kleinere locaties opgezet die een dag per week open zijn en waar mensen ook zonder afspraak kunnen binnenlopen. "We gaan meer naar de mensen toe, in plaats van dat we hen naar ons toe halen", legt vaccinatiemanager Maaike Schaap uit.

Theaters en gymzalen

"We zien het aantal afspraken op de XL-locaties teruglopen", zegt ze. "Iedereen die het wil, heeft de mogelijkheid gehad om een afspraak te maken om zich te laten vaccineren. Nu is het belangrijk om naar mensen te gaan in wijken en buurten waar de vaccinatiebereidheid niet zo hoog is."

Volgens Schaap gaat het vooralsnog vooral om mensen onder de 35 jaar, hoewel de GGD Utrecht nog niet beschikt over alle gegevens over de vaccinatiebereidheid in de regio. "We merken dat de drempel om naar een grote vaccinatielocatie te gaan voor sommige mensen best hoog is. Daarom zetten we nu in op kleinschaliger locaties, zoals buurthuizen, theaters, kerken en gymzalen. Dat zijn bekende plekken voor mensen, dus misschien is het dan makkelijker om even binnen te lopen."

Derde prik

Als besloten wordt dat in Nederland voor sommige groepen een derde booster-vaccinatie nodig is, zoals in onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Israël gebeurt, kan dat overigens prima, verwacht Schaap. "We zijn voorbereid op het scenario van de derde prik. Zo houden we drie grote locaties in de regio open."