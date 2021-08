Waterkanon en traangas ingezet bij protesten Beiroet

Ordetroepen hebben een waterkanon en traangas ingezet bij protesten in de Libanese hoofdstad Beiroet. Demonstranten gooiden stenen naar het parlementsgebouw. Zeker zes mensen raakten gewond in de buurt van dat gebouw, schrijft persbureau Reuters. Enkele demonstranten probeerden over het hek te klimmen.

De betogers zijn boos over hoe er met de slachtoffers van de grote explosie in de haven wordt omgegaan, vandaag exact een jaar geleden. Ook is er onvrede over het feit dat verantwoordelijken de dans ontspringen en vanwege de verslechterde leefomstandigheden. Libanon verkeert in een grote economische en politieke crisis. De Libanese pond is nog een fractie waard van wat die ooit was.

Al het glas, ijzer en allerlei andere brokstukken van de explosie van destijds zijn weggehaald, maar over het algemeen verloopt de wederopbouw moeizaam. In de haven, de plek van de ramp, is amper iets opgeruimd. Sommige kantoren, flats en andere gebouwen zijn inmiddels wel weer opgeknapt.

In deze video zie je hoe delen van de stad er vlak na de explosie uitzagen en hoe ze er nu uitzien: