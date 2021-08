'Van Gaal is de aangewezen persoon om Oranje op dit moment te leiden'

De benoeming van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal, tot en met het WK van 2022, kwam niet bepaald uit de lucht vallen. Volgens zijn voormalige assistent Andries Jonker heeft de KNVB een verstandig besluit genomen om Van Gaal voor de derde keer aan te stellen.

"Louis is de enige coach die voetbalinhoudelijk niet ter discussie staat. Het gaat erom wat hij met dit team kan en wat hij kan betekenen voor het Nederlandse voetbal. Ik denk dat hij de aangewezen persoon is om Oranje op dit moment te leiden", zegt hij in gesprek met NPO Radio 1.

Jonker, momenteel trainer van Telstar, werkte met Van Gaal bij Bayern München, FC Barcelona en ook Oranje. Hij denkt dat de inmiddels 69-jarige trainer nog altijd in de hoofden van spelers kan kijken, ook al was hij na zijn ontslag bij Manchester United ruim vijf jaar niet actief in de voetballerij.