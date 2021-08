Polman analyseert uitschakeling handbalsters: 'Was lange lijdensweg'

"Wat moet je ervan zeggen, het was gewoon niet goed genoeg." Dat was de conclusie van handbalster Estavana Polman na de door Nederland verloren kwartfinale tegen Frankrijk. "Het is heel frustrerend. Het was een lange lijdensweg."

Polman raakte voor de tweede keer in een jaar tijd geblesseerd aan haar knie en moest daardoor de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan. Als handbalanaliste bij de NOS zag ze Nederland in de kwartfinales roemloos ten onder gaan tegen Frankrijk (32-22).

"Je komt 12-3 achter, dan loop je eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan," zegt de handbalster. "Ik denk dat ze toch verrast waren door de kracht van Frankrijk. De eerste tien minuten zijn ze van slag, overdonderd."

Hoe dat kan, is voor Polman een raadsel. "Misschien wel zenuwen. Maar ze waren gewoon niet klaar vanaf de start. En daarna wordt het gewoon een hele moeilijke wedstrijd. "