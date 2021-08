Eriksen zet revalidatie voort bij Inter, al blijft zijn voetbaltoekomst ongewis

Christian Eriksen gaat zijn revalidatieprogramma voortzetten bij zijn club Internazionale. De Deen is herstellende van een hartstilstand die hij op 12 juni tijdens het EK voetbal kreeg in het duel met Finland.

Internazionale laat via een verklaring weten dat Eriksen in een "uitstekende fysieke en mentale gezondheid" verkeert. Hij gaat bij de Italiaanse club een programma volgen die de artsen in Denemarken voor hem hebben opgesteld.

Bij Eriksen werd in juni een inwendige defibrillator geplaatst om eenzelfde situatie in de toekomst te voorkomen. Onder anderen Daley Blind is ook drager van een zogeheten ICD-kastje.

Eriksen kreeg van de Serie A echter geen toestemming om met een dergelijk kastje te voetballen, waardoor het nog onduidelijk is waar de voetbaltoekomst van Eriksen ligt. Maar voorlopig blijft hij dus wel in Italië om te revalideren.