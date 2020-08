Dumoulin kan Roglic net niet aan ritwinst helpen bij rentree in peloton

Tom Dumoulin heeft zijn ploeggenoot Primoz Roglic net niet aan de zege kunnen helpen bij zijn rentree in het peloton. Dumoulin trok in de eerste etappe van de Ronde van de Ain de sprint aan voor Roglic, die werd afgetroefd door de Italiaan Andrea Bagioli van Deceuninck-QuickStep.

In de rit met vier klimmetjes van de vierde categorie kwam er ruim voor de finish een einde aan een vlucht van vier man. Veel toppers lieten zich zien in de finale, waarna Baigioli de sprint won.

Vierde plaats voor Dumoulin

Dumoulin finishte als vierde in z'n eerste koers na 420 dagen. Veertien maanden stond Dumoulin aan de kant. Zijn fysieke problemen begonnen met een val in de Giro van 2019. Een maand later startte hij nog wel in de Dauphiné, maar die wedstrijd reed hij niet uit.

Na een overstap van Sunweb naar Jumbo-Visma zou Dumoulin in februari de Ronde van Valencia rijden. Darmproblemen hielden hem uit de koers, waarna zijn terugkeer in het peloton opnieuw op zich liet wachten door de coronacrisis.

Bekijk hieronder het interview met Dumoulin voorafgaand aan de etappe: