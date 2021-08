Gewichtheffer Kuworge eindigt op zesde plaats bij olympisch debuut

Bij zijn olympisch debuut is gewichtheffer Enzo Kuworge zesde geworden bij de zwaargewichten (+109 kg). De 19-jarige Nijmegenaar, die een lengte heeft van 1,98 meter bij een gewicht van 161 kilogram, tilde in totaal 409 kilogram de lucht in. De wereldkampioen bij de junioren kwam 15 kilogram tekort voor een medaille.

Bij het trekken, het eerste onderdeel, bracht hij 175 kilogram omhoog. Zijn tweede en derde poging, beide op 180 kilogram, mislukten.

In het stoten begon Kuworge met 225 kilogram, waarna hij bij zijn tweede poging 233 kilogram probeerde te tillen. Dit kreeg hij op zijn schouders, maar hij kon er helaas niet mee opstaan. In zijn derde poging ging hij één kilo omhoog, naar 234 kilogram. Deze keer slaagde hij er wel in op te staan en uit te stoten.

Goud voor Talachadze

Zoals verwacht prolongeerde de Georgiër Lasja Talachadze zijn olympische titel. Hij scherpte met 223 kilogram bij het stoten, 265 kilogram bij het trekken en een totaal van 488 kilometer ook zijn drie wereldrecords aan.

De zilveren medaille ging naar Ali Davoudi uit Iran met een totaal van 441 kilogram en het brons kwam terecht bij de Syriër Man Assad, die in totaal 424 kilogram tilde.

Kuworge is de eerste Nederlander op de Spelen bij het gewichtheffen sinds Piet van der Kruk in 1968, die destijds negende werd in de zwaargewichtklasse.