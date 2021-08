Eindelijk goud Canadese sprinter De Grasse: winst op 200 meter

De Grasse wordt getraind door Rana Reider, die na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro Dafne Schippers ging begeleiden. Reider verdween eind 2018 plotseling uit Nederland, waarna De Grasse zich bij hem meldde. Hij is de tweede Canadees met olympisch goud op de 200 meter. Zijn landgenoot Percy Williams was de beste op de Spelen van Amsterdam in 1928.

Na drie bronzen en een zilveren medaille heeft sprinter Andre De Grasse eindelijk een olympische titel veroverd. De Canadees troefde in Tokyo twee Amerikanen af op de 200 meter. De Grasse won in 19,62 seconden. Kenneth Bednarek (tweede in 19,68) en wereldkampioen Noah Lyles (derde in 19,74) moesten het afleggen tegen de winnaar van het brons op de 100 meter.

De Grasse veroverde bij de Spelen in Rio de Janeiro zilver op de 200 meter achter de ongenaakbare Usain Bolt en brons op de 100 meter en de 4x100 meter. Twee jaar later ging hij in zee met Rana Reider, die Nederland net de rug had toegekeerd en terugging naar de Verenigde Staten. De Grasse vestigde zich in Florida om zijn olympische missie te doen slagen. In Tokio werd het op de 100 meter opnieuw brons. "Dat was een teleurstelling", keek hij na zijn triomf terug op de gebeurtenissen eerder in de week.

Op de 200 meter leek het opnieuw geen goud te worden. Favoriet Lyles leidde op het rechte stuk naar de streep, maar viel kort voor de finish stil. De Grasse stoof voorbij en hield de tweede Amerikaan Bednarek achter zich. Erriyon Knighton, de derde Amerikaan in de finale, finishte als vierde. "Ik had een geweldige bocht. Ik moest rustig blijven. Het was een geweldige race", glunderde De Grasse.