Wit-Russische atlete Timanovskaja geland in Wenen, vliegt door naar Warschau

De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaja is geland in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Later vandaag vliegt ze door naar Warschau, hebben de Oostenrijkse autoriteiten bekendgemaakt.

Dat werd al verwacht, omdat Polen de 24-jarige sprintster een humanitair visum heeft gegeven. De Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken tweette vanmorgen dat Timanovskaja onder bescherming staat van de Poolse diplomatieke dienst.

Aanvankelijk zou Timanovskaja overigens direct van Tokio naar Warschau vliegen, maar op het laatste moment zou ze om veiligheidsredenen een andere vlucht hebben genomen.

De aankomst van Timanovskaja in Wenen was live te zien: