Mobiele politiepost in Rotterdamse wijk na meerdere schietincidenten

In de wijk waren de afgelopen tijd meerdere schietincidenten . In de nacht van zaterdag op zondag werd een auto beschoten op de Rose-Spoorstraat en een half uur later werd in de buurt, op de Vuurplaat, op een woning geschoten. In de nacht van maandag op dinsdag werd in de wijk opnieuw een woning onder vuur genomen. Ditmaal aan de Nassaustraat.

Er komt een mobiele politiepost in de Rotterdamse wijk Feijenoord naar aanleiding van recente schietincidenten. Volgens de politie gaat het niet om extra toezicht in de wijk, maar willen agenten vanuit een bus met bewoners praten. Het voertuig staat tot en met vrijdag op verschillende plaatsen in de buurt.

Aanwezig en aanspreekbaar

Buurtbewoners kunnen bij de post terecht om te praten over de recente gebeurtenissen. "We willen burgers laten zien dat we aanwezig zijn en aanspreekbaar zijn", stelt de politie. "Ook kijken we of we informatie kunnen ophalen."

Daarnaast worden er flyers uitgedeeld over de in 2019 gestarte tipgeldregeling. Als dankzij een tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, kan de tipgever hier tot 750 euro voor ontvangen. "Een mooie regeling en ik hoop dat mensen hier gebruik van maken. Want uiteindelijk willen we met z'n allen hier die vuurwapens van straat halen", zegt de politie in een video op Twitter.