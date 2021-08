Handbalsters overklast door Frankrijk in kwartfinale olympisch toernooi

Het is de Nederlandse handbalsters niet gelukt door te dringen tot de halve finales van het olympisch toernooi. Net als vijf jaar geleden was Frankrijk te sterk: 32-22.

Handbalgrootmacht Frankrijk is tweevoudig olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen. Bij de Spelen in Rio de Janeiro verloor Nederland van Frankrijk in de halve finale met 24-23.

In Tokio had Nederland genoeg vertrouwen opgedaan in de groepsfase. De regerend wereldkampioen speelde goed en won vier wedstrijden, alleen rivaal Noorwegen was te sterk.

Pak slaag

Dat goede spel van Nederland was in de eerste helft tegen Frankrijk ver te zoeken. De handbalsters waren slordig in de aanval en bijna ieder schot werd gekeerd door keepster Amandine Leynaud.

Aan de andere kant had Tess Wester nauwelijks antwoord op de aanvalskracht van Frankrijk, dat Nederland een pak slaag gaf in de beginfase. Na ruim tien minuten keek Nederland tegen een achterstand aan van negen doelpunten: 12-3.

Blessure Abbingh

Alsof dat nog niet erg genoeg was voor Oranje, moest de ploeg ook nog eens verder zonder Lois Abbingh. De topscorer van Nederland, die in de laatste groepswedstrijd tegen Montenegro nog rust kreeg, strompelde na zeven minuten spelen naar de kant en kon niet meer in actie komen.