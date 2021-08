Synchroonzwemzussen De Brouwer behalen negende plek in finale bij duetten

De zussen waren erg tevreden met hun optreden. "Het doel was de finale halen, en in de finale was het doel om dat plekje te behouden."

Romasjina won ook goud in de duetten in 2016 in Rio, met een andere partner. Kolesnitsjenko deed toen mee in het team onderdeel, en won toen met het Russische team goud.

Voor de vrije oefening van de finale behaalden De Brouwer ze een score van 88,9000, wat samen met de score van de technische oefening van dinsdag (87,2612) resulteert in een totaalscore van 176,1612. Met deze score hebben ze een persoonlijk puntenrecord gescoord. Hun oude record stond op 88,300, behaald bij de EK in mei.

"Meedoen aan de Olympische Spelen is natuurlijk supergaaf, en de ervaring is al enorm. Je wilt op de Olympische Spelen laten zien wat je kan en dat hebben we gedaan", zei Bregje de Brouwer.

Maar er is ook nog ruimte voor verbetering. "Wat we hier zien is dat we nog steeds de power missen. We zijn redelijk goed in synchroonzwemmen en we hebben interessante bewegingen, maar dat extra power missen we nog en daar moeten we zeker nog aan werken."