Springruiter Van der Vleuten verovert brons in individuele springfinale

Maikel van der Vleuten heeft met zijn paard Beauville Z de bronzen medaille veroverd in de individuele springfinale.

Van der Vleuten had zich samen met vijf andere combinaties geplaatst voor de barrage na een foutloze eerste ronde in de finale. In die barrage bleven alle combinaties foutloos en dus ging het om de tijd.

Van der Vleuten noteerde met Beauville Z met 38,90 derde tijd. Het goud was voor de Brit Ben Maher, die met Explosion W het parcours aflegde in 37,85 seconden. Zilver ging naar de Zweed Peder Fredricson met All Inn: 38,02.