Springruiter Van der Vleuten verovert brons: 'Ik kan het nog niet bevatten'

Van der Vleuten had zich samen met vijf andere combinaties geplaatst voor de barrage na een foutloze eerste ronde in de finale. In die barrage bleven alle combinaties foutloos en dus ging het om de tijd.

Maher, winnaar van goud met de Britse springploeg in 2012, was met zijn supertijd van 37,85 ook sneller dan de Zweed Peder Fredrickson en diens paard All In.

Van der Vleuten, de snelste in de serie, kwam als laatste in de ring. De Nederlander reed een snelle ronde en leek op weg naar goud. Maar de klok was bij de laatste oxer genadeloos.

"Dat ik hier met een bronzen medaille uit kan rollen, dat kan ik eigenlijk nog niet bevatten", zei Van der Vleuten. "Ik ging hiernaartoe met de juiste vorm en met een paard dat zich goed voelt. Het is een onervaren paard qua kampioenschappen, maar het sprong vandaag met kracht en overtuiging. Het is fantastisch."

Van der Vleuten greep bij de Spelen in Londen in 2012 zilver met de Nederlandse ploeg in de landenwedstrijd. De ruiter uit Geldrop toonde zich blij verrast met zijn bronzen plak in Tokio.

Het niveau in de olympische springfinale was hoog, aldus Van der Vleuten. "Het was heel moeilijk om in de top-3 te eindigen. Maar we hebben een plan gemaakt en dat pakte goed uit. Die eerste twee combinaties hebben heel veel ervaring en waren moeilijk te verslaan. De bronzen medaille was daarom het hoogst haalbare."

Toch was het verschil met de gouden medaille maar iets meer dan een seconde. "Natuurlijk denk je terug, had ik die seconde ergens kunnen inhalen? Vast wel, maar dat had misschien ook een fout kunnen veroorzaken. Het ligt zo dicht bij elkaar in onze sport. En je wil zo'n paard ook niet overvragen. Daarom ben ik enorm blij met brons."