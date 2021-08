Vetter leidt verrassend na eerste dag zevenkamp: 'Wat doet mijn naam daar?!'

De kogel stootte ze vervolgens naar een afstand van 15,29 meter. Die afstand bracht haar naar de tweede plaats in het klassement. Met aar 23,81 seconden op de 200 meter, het laatste onderdeel van de dag, nam ze zelfs de leiding over.

"Nu komen meteen al die verwachtingen. Het verspringen wordt donderdag heel belangrijk", zei na de eerste dag over haar medaillekansen in Tokio.

"Ik ga best goed", concludeerde ze met een glimlach. Vetter plaatste zich in mei in Götzis voor de Olympische Spelen. Bij de WK in Doha in 2019 ging het helemaal mis.

Ze stortte mentaal in. Ze liet daar het slotonderdeel van de zevenkamp (800 meter) zitten en verdween uit het stadion. Ze verklaarde op te zijn en geen plezier meer aan de sport te beleven. Vetter nam een flinke tijd afstand, ging in gesprek met een psycholoog en dat heeft geholpen.

Inmiddels heeft ze het plezier in atletiek terug. "Ik kon de druk op zich wel aan, maar niet jaren achtereen. Ik legde mezelf veel te veel druk op."

Nu ze weer geniet, komen de goede resultaten ook weer terug bij de Europees kampioene van 2016 en de nummer drie van het WK in 2017 in Londen.