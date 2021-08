Bosbranden in Griekenland nog niet onder controle, situatie wel verbeterd

De bosbranden die gisteravond hevig woedden ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn nog niet volledig onder controle. De situatie is inmiddels wel verbeterd. Een deel van de geëvacueerde bewoners van de buitenwijken in Athene is inmiddels weer teruggekeerd naar huis.

"Er zijn nog steeds vuurhaarden, maar voornamelijk in de bossen", zegt Griekenland-correspondent Conny Keessen. Vanochtend zijn weer blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de branden te blussen. "De hele nacht hebben brandweerlieden, vrijwilligers en militairen geprobeerd het vuur te bestrijden", vertelt Keessen.

Gisteren braken zeker 80 bosbranden uit in Griekeland. Griekenland kampt met de ergste hittegolf in dertig jaar, met temperaturen boven de 40 graden.

Bosbranden bij Athene

De bosbranden bereikten gisteravond de noordelijke buitenwijken van de Griekse hoofdstad. Duizenden inwoners werden geëvacueerd. In het centrum van de stad kregen bewoners de opdracht om binnen te blijven. "Gisteren en vannacht moesten bewoners van acht dorpen en buitenwijken hun huis verlaten na waarschuwingen. Helaas is het vuur wel door twee dorpen heen geraasd", zegt Keessen. De dorpsbewoners mogen nog niet terug naar huis.

Rondom Athene zijn duizenden hectaren bos verwoest. "De balans moet nog worden opgemaakt. Maar tientallen huizen en bedrijven zijn verbrand of hebben zware schade opgelopen." In het gebied is geen elektriciteit en ook de watervoorziening is beschadigd. Doden zijn er niet gevallen. Wel is een aantal mensen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

Op onderstaande beelden is te zien hoe de Grieken moesten vluchten voor de branden: