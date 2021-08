Klaver en De Witte missen finale 400 meter: 'Ik loop te langzaam'

Klaver ging razendsnel van start in haar race, maar moest die inspanning op het laatste rechte eind bekopen. Ze finishte uiteindelijk als zesde in 51,37 seconden, ruim boven haar persoonlijk record van 50,98.

De olympische finale op de 400 meter bij de vrouwen wordt vrijdag gelopen zonder Nederlandse inbreng. Lieke Klaver en Lisanne de Witte redden het in Tokio niet in de halve finales.

Lisanne de Witte lukte het vervolgens ook niet om een plaats in de eindstrijd af te dwingen. "Ik baal best wel. Ik had gehoopt dat het vandaag weer een stukje beter zou gaan. Ik had een maand geleden niet verwacht dat ik de halve finales zou lopen", vertelde de Zuid-Hollandse.

"Ik heb veel blessures gehad en eigenlijk nog steeds. Ik slik elke dag pijnstillers. Atletiek is echter een moeilijk sport. Als je een slechte dag hebt, loop je direct achteraan."

De Witte had geen ideale voorbereiding. "Dan is de 400 meter een hele moeilijke afstand, maar je wilt gewoon beter", klonk het met tranen in haar ogen. "Ik ben al weken emotioneel."