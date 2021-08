Hassan naar finale 1.500 meter, vrijdag kans op tweede goud

Vrijdag om 14.50 uur kan ze haar tweede gouden medaille veroveren. Twee jaar geleden was ze bij de wereldkampioenschappen in Doha de sterkste op de 1.500 meter.

Hassan is in Tokio bezig met een missie. Na haar goud op de 5.000 meter wil ze ook medailles op de 1.500 en 10.000 meter, een unicum in de atletiekwereld.

Hassan moest in haar halve finale bij de eerste vijf finishen of tot de beste twee verliezers behoren om de finale op vrijdag te mogen lopen.

Twee dagen na haar gouden race op de 5.000 heeft Sifan Hassan zich geplaatst voor de olympische finale op de 1.500 meter. De 28-jarige Nederlandse liep in de slotronde van haar halve finale naar de koppositie. Ze won in 4.00,23.

In Doha versloeg ze twee jaar geleden in de finale olympische kampioene Faith Kipyegon. Hassan komt de titelverdedigster vrijdag ook weer tegen. De Keniaanse won de andere halve finale overtuigend in een goede tijd: 3.56,80.

Persoonlijke mail

Hassan, die een persoonlijke mail van de koning had gekregen na haar geweldige zege op de 5.000 meter, begon haar race achteraan.

Pas bij het naderen van de slotronde schoof ze aan via de binnenkant. Uiteindelijk moest ze buitenom om vooraan te komen. "Ik ben altijd zenuwachtig voor een halve finale", zei ze na haar race.

"Iedereen doet heel erg zijn best om in de finale te komen, maar het ging goed", verwees ze nog even na haar ongelukkige val in de series. Ze struikelde toen over een gevallen tegenstander.

Een dag na de finale op de 1.500 meter loopt Hassan ook om het goud op de 10.000 meter (zaterdag om 13.45 uur). Op beide disciplines is ze wereldkampioene.

De vraag is of ze na vijf races nog voldoende inhoud heeft om de langste afstand naar haar hand te zetten. Ze richt zich in haar drukke programma niet op een van de twee afstanden. "Ik kan niet kiezen tussen de twee afstanden. Ik vind ze allebei fantastisch. Het komt goed."