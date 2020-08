Rotterdamse douanier 9 jaar de cel in voor drugssmokkel

De rechter heeft negen jaar cel opgelegd aan een Rotterdamse douanier voor het doorlaten van 1500 kilo cocaïne. Hij hield vorig jaar februari een container expres buiten de controle.

De drugs zaten in een container uit Brazilië en waren verstopt tussen een lading mango's. De 39-jarige Hassan O. heeft volgens de rechter in het computersysteem aangegeven dat de container al was gecontroleerd, terwijl dat niet zo was.

De douanier verklaarde eerder dat anderen zijn account hebben gebruikt, maar volgens de rechter is dat niet geloofwaardig. De rechter rekent het O. aan dat hij het imago van de Rotterdamse haven heeft beschadigd.

Geen bewijs voor omkoping

Het Openbaar Ministerie eiste twaalf jaar cel. De straf is iets lager uitgevallen omdat er in het huis van O. geen grote sommen geld of luxegoederen zijn gevonden. Daarom is er geen bewijs dat hij daadwerkelijk is omgekocht, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Het is de derde keer in korte tijd dat een Rotterdamse douanier is veroordeeld voor medewerking aan drugshandel. Recent werden twee andere mannen veroordeeld tot veertien en twee jaar cel.