Van Gaal voor derde keer bondscoach van Nederlands elftal: 'Er is weinig tijd'

Louis van Gaal - ANP

De KNVB heeft Louis van Gaal voor de derde keer aangesteld als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige trainer moet Oranje naar het WK van 2022 in Qatar loodsen. De naam van Van Gaal zong al wekenlang rond. Begin vorige maand reisde een KNVB-delegatie al af naar Portugal voor een gesprek met de trainer. Nu is de aanstelling officieel beklonken. Van Gaal, die tussen 2000-2002 en 2014-2016 Oranje al onder zijn hoede had, neemt voormalig bondscoach Danny Blind en Sparta-trainer Henk Fraser mee als assistenten. Fraser combineert de baan met het trainerschap bij de Rotterdamse club. Het drietal speelde in de jaren tachtig samen bij Sparta.

Blind maakte tot woensdag deel uit van de raad van commissarissen van Ajax, maar die taak heeft hij met onmiddellijke ingang neergelegd om "de schijn van tegenstrijdig belang te vermijden", meldt de Amsterdamse club. Frans Hoek wordt de nieuwe keeperstrainer en maakt daarmee de technische staf compleet. Hij begint na 2000-2001, 2012-2014 en 2016-2018 aan zijn vierde periode bij het Nederlands elftal. 'Nederlands voetbal gaat mij aan het hart' "Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal", zegt Van Gaal in een persbericht van de KNVB. "Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen." In de tweede helft van augustus wordt Van Gaal officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Cruciale week Van Gaal staat op 1 september voor het eerst aan de zijlijn bij Oranje. Dan speelt het Nederlands elftal een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het is het begin van een cruciale week, waarin Oranje ook tegen Montenegro en Turkije speelt.

Programma Nederlands elftal - nos

"Er is weinig tijd tot de eerstvolgende kwalificatiewedstrijden, die direct cruciaal zijn voor deelname aan het WK", aldus Van Gaal. "De focus gaat daarom meteen voor 100 procent op de spelers en de aanpak. Daarvoor ben ik tenslotte aangesteld. Het is goed om weer terug te zijn in Zeist. Ik kijk er enorm naar uit om met elkaar de klus te klaren." Van Gaal volgt De Boer op Van Gaal is de opvolger van Frank de Boer, die na het mislukte EK besloot om op te stappen. De KNVB maakte na de uitschakeling van Oranje in de achtste finales tegen Tsjechië een profielschets voor de nieuwe bondscoach. Daarbij kwam al snel de ervaren Van Gaal als eerste keuze naar boven. Vorig jaar betrok de KNVB de spelersgroep bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Van Gaal stond toen ook al open voor een derde termijn, maar de voorkeur van de spelers ging uit naar een andere bondscoach. De KNVB kwam vervolgens uit bij De Boer. Op scherp Begin vorige maand haalde Van Gaal nog opzichtig uit naar de spelers van het Nederlands elftal. Bij de uitzwaaitraining van de Oranjevrouwen gaf hij een speech en noemde hij de mannenploeg "een veredeld stelletje sterren".

Van Gaal viert het doelpunt van Van Persie tegen Spanje op het WK 2014. - ANP

Van Gaal was van 2000 tot en met 2001 en van 2012 tot en met het WK van 2014 ook al bondscoach van het Nederlands elftal. In 2014 leidde hij Oranje naar de derde plek in Brazilië. Zijn eerste termijn draaide uit op een teleurstelling, toen wist Oranje zich niet te kwalificeren voor het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea.