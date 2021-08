Van Gaal voor derde keer bondscoach van het Nederlands elftal

Van Gaal staat op 1 september voor het eerst aan de zijlijn bij Oranje. Dan speelt het Nederlands elftal een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het is het begin van een cruciale week, waarin Oranje ook tegen Montenegro en Turkije speelt.

Van Gaal, die tussen 2000-2002 en 2014-2016 Oranje al onder zijn hoede had, neemt voormalig bondscoach Danny Blind, Sparta-trainer Henk Fraser en Frans Hoek mee als assistenten. Fraser combineert de baan met het trainerschap bij de Rotterdamse club. Het drietal speelde in de jaren tachtig samen bij Sparta.

De KNVB heeft Louis van Gaal voor de derde keer aangesteld als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige trainer moet Oranje naar het WK van 2022 in Qatar loodsen.

De KNVB maakte na de uitschakeling van Oranje in de achtste finales tegen Tsjechië een profielschets voor de nieuwe bondscoach. Daarbij kwam al snel de ervaren Van Gaal als eerste keuze naar boven.

Van Gaal is de opvolger van Frank de Boer, die na het mislukte EK besloot om op te stappen .

Van Gaal was van 2000 tot en met 2001 en van 2012 tot en met het WK van 2014 ook al bondscoach van het Nederlands elftal. In 2014 leidde hij Oranje naar de derde plek in Brazilië.

Zijn eerste termijn draaide uit op een teleurstelling, toen wist Oranje zich niet te kwalificeren voor het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea.